Kahramanmaraş'ta çiftçilerin "izin" kuyruğu

Pandemi tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanmadan muaf olmak isteyen çiftçiler izin belgesi almak için ziraat odası önünde uzun kuyruklar oluşturdu

Polis kuyrukta sosyal mesafe kuralını ihlal edenleri uyardı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta pandemi tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanmadan muaf olmak isteyen çiftçiler izin belgesi almak için ziraat odası önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle çiftçilerin tam kapanmadan muaf tutulacak kişiler arasındaki çiftçiler 3 haftalık tam kapanmadan muaf olmak ve üretimlerini sürdürmeleri için sabahın erken saatlerinde ziraat odalarına akın etti. Oda önünde uzun kuyruklar oluşturan çiftçilerin pandemi kurallarına da uymadığı gözlendi. Polis ekipleri ise çiftçilere pandemi tedbirlerini hatırlatarak kurallara uymalarını istedi.

Çiftçiler, tam kapanma süreci nedeniyle izin alamadıkları takdirde üretim yapamayacaklarını söyledi.

Kahramanmaraş Ziraat Odasında günde 300 kişiye izin belgesi verilebildiği belirtildi.