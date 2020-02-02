Kahramanmaraş'ta çiftlik yangını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta çiftlik yangını - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta çiftlik yangını

24 dakika önce

Kahramanmaraş'ta bir çiftlikte çıkan yangında yüzlerce hayvan son anda kurtarıldı.

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Kahramanmaraş'ta bir çiftlikte çıkan yangında yüzlerce hayvan son anda kurtarıldı.


Yangın, Türkoğlu ilçesinin İstasyon Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesine ait 20 itfaiye aracı, 2 ambulans ve 50 kişilik ekip sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alınırken, çiftlikte bulunan yüzlerce küçükbaş ve büyükbaş hayvan tahliye edildi. Telef olmaktan son anda kurtarılan ve dumandan etkilenen hayvanlara veteriner hekimler müdahale etti.


Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında balyalar ve tonlarca hayvan yemi yanarak kullanılmaz hale geldi. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda maddi hasarın büyük olduğu, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Türkoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 06:04 Kaynak: İHA
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