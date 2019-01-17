Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Çığ Altında Kalan Vatandaşın Cansız Bedenine Ulaşıldı

Kahramanmaraş'ta Çığ Altında Kalan Vatandaşın Cansız Bedenine Ulaşıldı

9 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde çığ altında kalan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.

Kahramanmaraş'ta Çığ Altında Kalan Vatandaşın Cansız Bedenine Ulaşıldı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde çığ altında kalan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.

Çağlayancerit ilçesine bağlı Akdere Mahallesi Keklicek mevkisinde su kaynağını kontrol etmeye giderken üzerine çığ düşen Ramazan Topal'ın karlar altındaki donmuş cesedi bulundu. Ramazan Topal'ın cenazesi ekipler tarafından ilçe merkezine getiriliyor. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:32 Kaynak: İHA

Çağlayancerit, Kahramanmaraş, Güncel
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