Üye Girişi
Kahramanmaraş'ta çığ bölgesindeki 36 kişi tahliye edildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta çığ bölgesindeki 36 kişi tahliye edildi

01.02.2022 19:38

- Kahramanmaraş'ta çığ bölgesindeki 36 kişi tahliye edildi Kahramanmaraş'ta çığ düşen bölgede risk devam ettiği için 10 evde yaşayan 36 kişi tahliye edildi.

- Kahramanmaraş'ta çığ bölgesindeki 36 kişi tahliye edildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çığ düşen bölgede risk devam ettiği için 10 evde yaşayan 36 kişi tahliye edildi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Ericek mahallesi Müdürler kırsalında gündüz saatlerinde meydana gelen çığ düşmesinin ardından bölgede kar yağışı ve tipi etkisini daha da artırdı. Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği bölgede çığ riskinin artması ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Vatandaşların korku dolu anlar yaşadıkları bölgeye AFAD, Jandarma, belediye ekipleri ve çok sayıda iş makineleri sevk edildi. Berit dağından çığ düşme riskinin artması üzerine, bölgede yaşayan 10 ev tahliye edildi ve 36 kişi ekipler tarafından güvenli bölgelere yerleştirildiler.

Ekiplerin çığ bölgesinde kalacakları öğrenilirken, hayvanların tahliyesine ise başlandı.

Kahramanmaraş'ta çığ bölgesindeki 36 kişi tahliye edildi
Kahramanmaraş'ta çığ bölgesindeki 36 kişi tahliye edildi
Kahramanmaraş'ta çığ bölgesindeki 36 kişi tahliye edildi

YORUMLAR
500

Kahramanmaraş, Ericek, Göksun, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta çığ bölgesindeki 36 kişi tahliye edildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:38 Müge Anlı'da Muharrem Elbay cinayetiyle gündeme gelen Zeynep Ergül için tahliye kararı verildi
19:37 Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken cinayet anının yayınlanmasına tepki gösterdi: Bu görüntülerle nasıl yaşayacağız?
19:09 Feci kaza! Bariyerlere ok gibi giren aracın sürücüsü hayatını kaybetti, arkadaşları hastaneye kaldırıldı
18:59 Türkiye'den gelen tepkilere cevap niteliğinde fotoğraf! Ebrar Karakurt sevgilisi İmge'yi kucağına alarak poz verdi
18:56 İki çocuğuyla yolun karşısına geçen anneyi ezerek öldürmüştü! O kamyon sürücüsü tutuklandı
18:55 18 yaşındaki genç kız terastan atladı! O anlar cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi
18:29 Magazin gündemine oturan iddia: Hadise ile Mehmet Dinçerler ayrıldı
18:28 Galatasaray gol makinesine kavuştu! Bafetimbi Gomis, İstanbul'a iniş yaptı
18:26 Üniversitede yemek yiyen 30 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
18:14 Ünlü oyuncu Wilma Elles, katıldığı programda İstanbul'da tacize uğradığı anları anlattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 19:45:21. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta çığ bölgesindeki 36 kişi tahliye edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement