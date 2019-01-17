Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Çığ Düştü, 1 Kişi Aranıyor

Kahramanmaraş'ta Çığ Düştü, 1 Kişi Aranıyor

30 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi Kekilicek mevkisinde çığ altında kalan bir kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta Çığ Düştü, 1 Kişi Aranıyor, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi Kekilicek mevkisinde çığ altında kalan bir kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Engizek Mahallesi kırsalında ise ağılın üzerine çığ düşmesi sonucu onlarca hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Çağlayancerit ilçesinde gece saatlerinde etkili olan fırtına çığ tehlikesini de beraberinde getirdi. Kekilicek mevkisinde bir vatandaşın çığ altında kaldığı ihbarı üzerine AFAD, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, UMKE, jandarma ekipleri ve vatandaşlar arazide arama çalışması başlattı. Aramalar devam ediyor.

Öte yandan, Engizek Mahallesi'nde de Adem Kurt'a ait küçükbaş hayvanların bulunduğu ağılın üzerine çığ düşmesi sonucu ağılın çatısı çöktü. Facia sonrası onlarca hayvan telef oldu. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:42 Kaynak: İHA

Çağlayancerit, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Evin Bahçesine Dalan Leopar, 3 Yaşındaki Çocuğu Parçalayarak Öldürdü Kanyonda Cesedi Bulunan Gencin, Son Görüntüsü Ortaya Çıktı

Buzlanan Yoldaki Trafik Kazası Faciayla Sonuçlandı! Uzman Çavuş ve Ailesi Hayatını Kaybetti Böylesi İlk Kez Oluyor! Cezaevinin Ankesörlü Telefonuyla, Dolandırıcılık Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 18:12:28. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Çığ Düştü, 1 Kişi Aranıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]