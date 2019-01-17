Kahramanmaraş'ta Çığ Düştü, 1 Kişi Aranıyor
30 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi Kekilicek mevkisinde çığ altında kalan bir kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Kahramanmaraş
'ın Çağlayancerit
ilçesi Kekilicek mevkisinde çığ altında kalan bir kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Engizek Mahallesi kırsalında ise ağılın üzerine çığ düşmesi sonucu onlarca hayvan telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, Çağlayancerit ilçesinde gece saatlerinde etkili olan fırtına çığ tehlikesini de beraberinde getirdi. Kekilicek mevkisinde bir vatandaşın çığ altında kaldığı ihbarı üzerine AFAD
, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekipleri, UMKE, jandarma ekipleri ve vatandaşlar arazide arama çalışması başlattı. Aramalar devam ediyor.
Öte yandan, Engizek Mahallesi'nde de Adem Kurt
'a ait küçükbaş hayvanların bulunduğu ağılın üzerine çığ düşmesi sonucu ağılın çatısı çöktü. Facia sonrası onlarca hayvan telef oldu. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:42 Kaynak: İHA
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