Kahramanmaraş'ta çığ düştü, keçiler telef oldu - Son Dakika

- Kahramanmaraş'ta çığ düştü, keçiler telef oldu
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çığ düşmesi sonucu 8 keçi telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Göksun ilçesi Berit Dağı Ericek Müdürler'de çığ felaketi yaşandı. Çığ sonucu Kadir Gürbüz'e ait evin bir bölümü zarar gördü. Çığ sırasında ahırdaki 8 keçi ise telef oldu.
Çığ altında kalan keçilerden bazıları sağ olarak kurtarılırken, çalışmaların devam ettiği bildirildi.
(FZL-NSO-Y)
Kaynak: İHA
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