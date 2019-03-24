Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Çığ Tatbikatı

Kahramanmaraş'ta Çığ Tatbikatı

58 dakika önce

Kahramanmaraş'ta çığ altında kalan kişiyi kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ta Çığ Tatbikatı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta çığ altında kalan kişiyi kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Merkeze bağlı 2 bin 300 rakımlı Yedikuyular'da yapılan tatbikata Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) 11. Bölge arama kurtarma ekipleri katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği çığ altında kalan kayakçının kurtarılması için çalışma başlatıldı. AFAD, UMKE ve İHH ekipleri kar altında kalan kişiyi kurtararak hastaneye ulaştırdı.

Kahramanmaraş AFAD Eğitim Uzmanı ve İHH Arama Kurtarma Ekibi Başkanı Mehmet Arık, yaptığı açıklamada, tatbikata Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adıyaman, Elazığ, Gaziantep, Kilis ve Malatya'da gelen arama kurtarma ekiplerinin katıldığını söyledi.

Ekiplerle çığda arama kurtarma ve tatbikat gerçekleştirdiklerini ifade eden Arık, "AFAD ve UMKE ekiplerimiz burada eğitim verdi. Bizlere katkı sağladı. Gerçekten burada müthiş bir tecrübe edindik. Herhangi bir çığ düşmesi durumunda ihtiyacı olan insanlara yardım etmek için biz bu eğitimleri alıyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:53 Kaynak: AA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, AFAD, Kahramanmaraş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marmara Denizi'nde Korkutan Deprem! Kıyı İlçelerde Hissedildi Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul İçin Yapılacakları Tek Tek Sıraladı Erdoğan: 'Döviz Toplayın' Diyenler Seçimden Sonra Bedelini Ödeyecek İmamoğlu, Yenikapı Mitingi Düzenlendiği Esnada Elindeki Son Anketi Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 18:51:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Çığ Tatbikatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]