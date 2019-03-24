Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Çığ Tatbikatı Yapıldı

Kahramanmaraş'ta Çığ Tatbikatı Yapıldı

28 dakika önce

Kahramanmaraş'a 6 ilden gelen 50 kişilik arama kurtarma ekibi, Yedikuyular'da çığ tatbikatı yaptı.

Kahramanmaraş'ta Çığ Tatbikatı Yapıldı, System.String[]
Kahramanmaraş'a 6 ilden gelen 50 kişilik arama kurtarma ekibi, Yedikuyular'da çığ tatbikatı yaptı.

Yedikuyular'da yapılan tatbikata, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) 11. Bölge arama kurtarma ekipleri katıldı.

2 bin rakımlı bölgede gerçekleştirilen tatbikata katılan ekipler, çığ altında kalan kayakçıyı özel ekipmanlarla kurtardı. Kurtarılan yaralı UMKE ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan, AFAD uzmanı ve İHH Arama Kurtarma Başkanı Mehmet Arık, "Bugün burada 6 ilin katılımıyla, 6 ilden gelen arama kurtarma ekibiyle, çığda arama kurtarma ve tatbikat gerçekleştirdik. AFAD ve UMKE ekiplerimiz burada eğitim verdi ve bizlere katkı sağladı. Onlara da teşekkür ediyoruz. Gerçekten burada müthiş bir tecrübe edindik. Herhangi bir afet, çığ durumunda ihtiyacı olan insanlara yardım etmek için biz bu eğitimleri alıyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:31 Kaynak: İHA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Kahramanmaraş, Güncel
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