İhbar üzerine yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ve çevre illerden sevk edilen 9 arazöz, 2 su tankı, 4 dozer, 4 itfaiye aracı, 3 yangın ilk müdahale aracı, 7 helikopter, 5 uçak ve 235 personel ile müdahale ediliyor. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kahramanmaraş'ta orman yangınına müdahale sürüyor - Son Dakika

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