Kahramanmaraş'ta orman yangınına müdahale sürüyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta orman yangınına müdahale sürüyor

28.08.2022 18:32
Kahramanmaraş'ta orman yangınına müdahale sürüyor

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına 235 personelin hava ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına 235 personelin hava ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Yangın, Onikişubat ilçesi ile Andırın ilçesi arasında kalan Kısıklı mevkiindeki ormanlık arazide çıktı.

İhbar üzerine yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ve çevre illerden sevk edilen 9 arazöz, 2 su tankı, 4 dozer, 4 itfaiye aracı, 3 yangın ilk müdahale aracı, 7 helikopter, 5 uçak ve 235 personel ile müdahale ediliyor. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta orman yangınına müdahale sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta orman yangınına müdahale sürüyor - Son Dakika
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