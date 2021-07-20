KAHRAMANMARAŞ - Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Onikişubat Bulutoğlu Mahallesi mevkisindeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 uçak, 3 helikopter, 20 arazöz ve su tankı ile 2 dozerle yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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