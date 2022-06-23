Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Onikişubat ilçesine bağlı Köşürge Mahallesi Musalı mevkisindeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 helikopter, 7 arazöz, 6 su tankı, 2 iş makinesi ve 120 personelle, yangına havadan ve karadan müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangında 3 hektar alan zarar görürken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika