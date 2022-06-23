Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

23.06.2022 13:23

Son dakika habere göre Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Onikişubat ilçesine bağlı Köşürge Mahallesi Musalı mevkisindeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 helikopter, 7 arazöz, 6 su tankı, 2 iş makinesi ve 120 personelle, yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında 3 hektar alan zarar görürken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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