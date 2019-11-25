Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü

Merkez Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Yörükselim Mahallesi'ndeki Arslanbey Mesire Alanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesinin ardından söndürülen yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde kullanan kişilerin çıkarttığını düşündükleri yangının kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldüğünü belirtti.

Ormanlık alanın 4 farklı noktasından yangın çıkartıldığını ifade eden Ketmen, ormana zarar veren kişilerin yakalanması için güvenlik güçlerinin çalışma başlattığını bildirdi.