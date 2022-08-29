Kahramanmaraş'taki yangında 35 hektar ormanlık alan zarar gördü - Son Dakika
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Kahramanmaraş'taki yangında 35 hektar ormanlık alan zarar gördü

29.08.2022 13:25
Kahramanmaraş'taki yangında 35 hektar ormanlık alan zarar gördü

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında yaklaşık 35 hektar alan zarar gördü.

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında yaklaşık 35 hektar alan zarar gördü.

Yangın, dün öğle saatlerinde Onikişubat ilçesi Kısıklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden 34 arazöz, 7 su tankı, 4 dozer, 10 itfaiye aracı, 13 yangın ilk müdahale aracı 350'nin üzerinde personel 10 helikopter ve 5 yangın söndürme uçağı ile alevlere müdahale edildi.

Gece geç saatlerde kontrol altına alınan yangına, gece görüşlü 3 helikopter ile müdahale sürdü. Ekiplerin söndürme işlemi sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

Soğutma işlemlerinin yapıldığı bölgede yaklaşık 35 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin bölgede soğutma işlemleri devam ediyor.

GPS sistemi ile uydudan yanan alanlarla ilgili net rakamın birkaç güne kadar çıkarması bekleniyor.

Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. - KAHRAMANMARAŞ

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Alevlerin arasında kalan kirpi, kurtarıldı Alevlerin arasında kalan kirpi, kurtarıldı Alevlerin arasında kalan kirpi son anda kurtarıldı Alevlerin arasında kalan kirpi son anda kurtarıldı
Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, İtfaiye, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'taki yangında 35 hektar ormanlık alan zarar gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'taki yangında 35 hektar ormanlık alan zarar gördü - Son Dakika
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