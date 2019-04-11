Kahramanmaraş'ta Çıkan Yangında 7 Hayvan Telef Oldu
1 saat önce
KAHRAMANMARAŞ'ta 2 katlı binada çıkan yangında zeminde bulunan ahırdaki 7 hayvan yanarak telef oldu, ev ise kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:12 Kaynak: DHA
KAHRAMANMARAŞ'ta 2 katlı binada çıkan yangında zeminde bulunan ahırdaki 7 hayvan yanarak telef oldu, ev ise kullanılamaz hale geldi.
Yangın, dün akşam saatlerinde, merkez Onikişubat
ilçesinin Küçüksır Mahallesi'nde altı ahır, üstü ev olan Ö.K.'ya ait 2 katlı binada meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede tüm binayı sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede söndürülürken, ahırda bulunan 2 büyükbaş ile 5 küçükbaş hayvan yanarak telef oldu. Yangında tüm eşyaların yandığı ev kullanılamaz hale geldi. Ö.K. ve ailesinin evde olmadığı sırada çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Kahramanmaraş
Son Dakika! Bakan Selçuk: Çeyiz Hesabı Desteği Başvuruları 17 Nisan'da Başlıyor
Masaj Salonlarına Fuhuş Baskını: 4'ü Polis, 22 Gözaltı!
Fatih Erbakan'ın Şikayeti Üzerine Saadet Partisi Genel Merkezi'nin Kapısına Polis Dayandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mansur Yavaş'ın Havalimanındaki Diyaloğu Ortaya Çıktı