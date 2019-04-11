Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Çıkan Yangında 7 Hayvan Telef Oldu

Kahramanmaraş'ta Çıkan Yangında 7 Hayvan Telef Oldu

1 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta 2 katlı binada çıkan yangında zeminde bulunan ahırdaki 7 hayvan yanarak telef oldu, ev ise kullanılamaz hale geldi.

Kahramanmaraş'ta Çıkan Yangında 7 Hayvan Telef Oldu, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta 2 katlı binada çıkan yangında zeminde bulunan ahırdaki 7 hayvan yanarak telef oldu, ev ise kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün akşam saatlerinde, merkez Onikişubat ilçesinin Küçüksır Mahallesi'nde altı ahır, üstü ev olan Ö.K.'ya ait 2 katlı binada meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede tüm binayı sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede söndürülürken, ahırda bulunan 2 büyükbaş ile 5 küçükbaş hayvan yanarak telef oldu. Yangında tüm eşyaların yandığı ev kullanılamaz hale geldi. Ö.K. ve ailesinin evde olmadığı sırada çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:12 Kaynak: DHA
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