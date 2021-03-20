Kahramanmaraş'ta çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Dağlıca Mahallesi'nde Kadir Öksüz'e ait tek katlı evden dumanların yükseldiğini gören komşuları durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürüldü.
Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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