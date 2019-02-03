Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Çıkan Yangında Ev Küle Döndü

Kahramanmaraş'ta Çıkan Yangında Ev Küle Döndü

56 dakika önce

Kahramanmaraş'ta çıkan yangında ev küle döndüKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir evin yatak odasında çıkan yangın paniğe neden olurken, evde dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta çıkan yangında ev küle döndü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir evin yatak odasında çıkan yangın paniğe neden olurken, evde dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi B 20 bloğun 4'üncü katında Milcan K'ya ait evin yatak odasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, hızla büyüyerek odanın tamamını sardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme işlemi yaptı.
Yangında dumandan etkilenen ve ismi öğrenilemeyen biri çocuk toplam 5 kişi kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. dumandan etkilenenlerden birinin durumunun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Yangın sonrası evde maddi hasar oluşurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:48 Kaynak: İHA

Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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