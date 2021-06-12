Son dakika haberleri! KAHRAMANMARAŞ - Çimento fabrikasının katı atık alanında yangın çıktı (2) - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta çimento fabrikasının katı atık alanında çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kahramanmaraş- Gaziantep kara yolunda faaliyet gösteren çimento fabrikasına ait katı atık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangına, bir helikopter, 9 su tankı ve 3 arazöz ile müdahale ediliyor.