Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Cinayet: 1 Ölü

Kahramanmaraş'ta Cinayet: 1 Ölü

31 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir kadının evinde silahla vurulmuş cesedi bulundu, cinayet zanlısı kaçarken yakalandı.

Kahramanmaraş'ta Cinayet: 1 Ölü, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir kadının evinde silahla vurulmuş cesedi bulundu, cinayet zanlısı kaçarken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Oruç Reis Mahallesi'nde yaşayan Emine Yıldız'ın (45) evinden silah sesleri duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Yıldız'ın av tüfeğiyle vurulduğunu ve olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Yıldız'ın cesedi, Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili Yıldız'ın akrabası olduğu ileri sürülen A.K'yi Abbaslar Mahallesi'nde yakınlarda otomobile kaçarken av tüfeğiyle birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:06 Kaynak: AA

Polis, Onikişubat, Kahramanmaraş, Güncel
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