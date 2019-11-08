Kahramanmaraş'ta cinayet

Kahramanmaraş'ta, eşi hakkında dedikodu yaptığı öne sürülen kişiyi ormanlık alana götürüp darbederek öldüren zanlı ve arkadaşları tutuklandı.

Y.V, arkadaşları A.V, A.N. ve M.G. ile birlikte eşi hakkında dedikodu yaptığı iddia edilen H.E'yi Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Hartlap Mahallesi'ndeki ormanlık alana götürerek darbetti.

Zanlı Y.V. ve arkadaşları, yaralı haldeki H.E'yi mezarlık duvarının kenarına bırakarak kaçtı. Bölgedekiler tarafından hareketsiz halde bulunan H.E, 112 Acil Salık ekiplerince kaldırıldığı bir özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Y.V. ile 3 arkadaşını gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.