Kahramanmaraş'ta cinayet - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta cinayet

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada bir kişi tüfekle öldürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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