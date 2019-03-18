Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Cinayet Davası

Kahramanmaraş'ta Cinayet Davası

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta, kızının uygunsuz fotoğraflarını yaymakla tehdit ettiğini iddia ettiği kişiyi öldüren sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Kahramanmaraş'ta Cinayet Davası, System.String[]
Kahramanmaraş'ta, kızının uygunsuz fotoğraflarını yaymakla tehdit ettiğini iddia ettiği kişiyi öldüren sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Kadir I. ile avukatı katıldı.

Sanık Kadir I, savunmasında, kızının bir arkadaşı aracılığıyla maktul Tamer Çetin ile tanıştığını belirterek, durumu çok sonra öğrendiğini söyledi.

Kızının maktulle görüştüğünü kendisine gelen telefonla öğrendiğini iddia eden Kadir I, "Cep telefonu ile maktul Tamer Çetin'i arayarak kızımın kendisiyle görüşmek istemediğini anlattım. Maktul beni ikna etmeye çalıştı. Daha sonra beni, kızımla çekilmiş müstehcen fotoğraflarını sosyal medyadan yaymakla tehdit etti. Kızımın fotoğraflarını müstehcen fotoğraflara yapıştırıyordu." diye konuştu.

Çetin'i çok kez evinin etrafında gördüğünü dile getiren Kadir I, daha sonra maktulle bir lokantada karşılaştığını anlattı.

Kadir I, Çetin'i öldürmek için kastının olmadığını ileri sürerek, şöyle devam etti:

"Lokantada maktul beni gördü ve içerisinde silah olduğunu düşündüğüm çantasına doğru hamle yapınca belimdeki tabancayı 2 el bacaklarına doğru ateş ettim. Daha sonra 2 el daha ateş ettim çünkü masadaki çantaya doğru hamle yapmaya çalışıyordu. Yanımda bulunan çekiçle maktule vurdum. Kesinlikle öldürmek kastım yoktu ancak kendimi korumak için onu yaralama kastıyla olmuştur. Çok pişmanım, hayatım karardı."

Sanığın savunmasının ardından mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir lokantada 5 Haziran 2018'de çıkan silahlı kavgada Tamer Çetin, hayatını kaybetmiş, olayla ilgili Kadir I. tutuklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:57 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kan Donduran Olay! Döve Döve Öldürüp Yol Kenarına Attılar Cinayet Azmettiricisi Olduğu İddia Edilen Gülben Ergen'den Yeni Açıklama: Sözün Bittiği Yerdeyim Cani Koca, Eşiyle Birlikte Yemek Yerken Gördüğü Adama Ekmek Bıçağıyla Saldırdı Kayınpederini Tüfekle Vurarak Öldüren Damadı, Babası Jandarmaya Teslim Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 21:14:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Cinayet Davası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]