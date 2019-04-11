Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Cinayet Hükümlüsü Yakalandı

Kahramanmaraş'ta Cinayet Hükümlüsü Yakalandı

7 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hakkında 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta Cinayet Hükümlüsü Yakalandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hakkında 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Elbistan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2006'da Dudu Arslan'ı öldürmekten 22 yıl, ateşli silah bulundurmaktan ise 2 yıl 7 ay olmak üzere 24 yıl 7 hapis cezasına çarptırılan Mesut S'nin (32), Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.

Mesut S, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:56 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Mahallesi, Elbistan, Kahramanmaraş, Güncel
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