Kahramanmaraş'ta Cinayet Hükümlüsü Yakalandı
7 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hakkında 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hakkında 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:56 Kaynak: AA
Elbistan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2006'da Dudu Arslan'ı öldürmekten 22 yıl, ateşli silah bulundurmaktan ise 2 yıl 7 ay olmak üzere 24 yıl 7 hapis cezasına çarptırılan Mesut S'nin (32), Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.
Mesut S, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Cinnet Getiren Koca, Karısını Kurşun Yağmuruna Tuttu
Vatandaş 6 Ay Aradan Sonra İlk Kez Dolar Sattı
Son Dakika! YSK, Büyükçekmece Başvurusunun Görüşmesini Erteledi
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan'daki Darbe ile İlgili Açıklama