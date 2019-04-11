Kahramanmaraş'ta Cinayet Hükümlüsü Yakalandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hakkında 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hakkında 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.



Elbistan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2006'da Dudu Arslan'ı öldürmekten 22 yıl, ateşli silah bulundurmaktan ise 2 yıl 7 ay olmak üzere 24 yıl 7 hapis cezasına çarptırılan Mesut S'nin (32), Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.



Eve operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.



Mesut S, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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