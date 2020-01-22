Kahramanmaraş'ta cinayet sanıklarına müebbet hapis - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, bir kişiyi silahla öldürüp cesedini yaktıkları iddiasıyla yargılanan iki sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Elbistan Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, Ruşen Yalçınöz'ü öldürdükleri iddiasıyla yargılanan tutuklu sanıklar E.Y. (31) ile C.Ö. (36) ve avukatları katıldı.
Sanıklar, son savunmalarında suçsuz olduklarını ifade ederek beraatlarını istedi.
Mahkeme heyeti, iki sanığa "Kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası verdi.
Olay
Elbistan ilçesine bağlı Çiçek Mahallesi taş ocağı mevkisinde 11 Şubat 2014'ta yanmış erkek cesedi bulunmuş, cesedin Ruşen Yalçınöz'e (38) ait olduğu belirlenmişti.