Kahramanmaraş'ta facia: Ailesinden 4 kişiyi öldürüp intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Kahramanmaraş'ta facia: Ailesinden 4 kişiyi öldürüp intihar etti

09.08.2022 21:46

Kahramanmaraş'ta cinnet getirdiği iddia edilen bir genç, ailesinden 4 kişiyi öldürüp intihar etti.

Kahramanmaraş'ta cinnet getirdiği iddia edilen bir genç, ailesinden 4 kişiyi öldürüp intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesine bağlı Önsen Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında B.Ö. (22) kendi evlerinin damına çıkarak maket bıçağı ile intihar girişiminde bulunduğu sırada yanına gelen babası M.Ö. (51), annesi H.Ö. (45), abisi H.F.Ö (25) ve kardeşi T.Ö'yü (11) babasına ait tabancayla vurduktan sonra kendi kafasına ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede H.Ö., H.F.Ö, T.Ö. ve B.Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan baba M.Ö. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Kahramanmaraş, Önsen, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta facia: Ailesinden 4 kişiyi öldürüp intihar etti - Son Dakika


Son Dakika
22:36 Yeni TBMM Başkanı kim olacak? Erdoğan ve Bahçeli, Numan Kurtulmuş ismi üzerinde karar kıldı
22:30 Yeni TBMM Başkanı kim olacak? Erdoğan ve Bahçeli, Numan Kurtulmuş ismi üzerinde karar kıldı
22:24 Zam furyasına o da katıldı! 1 kilo havucun fiyatını gören, tezgahı es geçiyor
22:18 Zam furyasına o da katıldı! 1 kilo havucun fiyatını gören, tezgahı es geçiyor
22:11 Eyüpspor play-off etabına damga vurdu! Arda Turan Süper Lig'e yaklaşıyor
22:05 Eyüpspor play-off etabına damga vurdu! Arda Turan Süper Lig'e yaklaşıyor
22:05 Set vermediler! Filenin Sultanlarından şahane başlangıç
21:59 Set vermediler! Filenin Sultanlarından şahane başlangıç
21:51 Mardin'de bir esrarengiz ev! Aynı kâbusu üç yıl içinde ikinci kez yaşadılar
21:46 Mardin'de bir esrarengiz ev! Aynı kâbusu üç yıl içinde ikinci kez yaşadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2023 22:40:19. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta facia: Ailesinden 4 kişiyi öldürüp intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement