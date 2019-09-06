Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta cinsel taciz iddiası
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Kahramanmaraş'ta cinsel taciz iddiası

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kadın hastaya cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla bir anestezi teknisyeni görevinden uzaklaştırıldı.

Kahramanmaraş'ta cinsel taciz iddiası, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kadın hastaya cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla bir anestezi teknisyeni görevinden uzaklaştırıldı.

Elbistan Devlet Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, temmuz ayında hastanelerinde ameliyat olan bir kadın hastanın, go¨revli anestezi teknisyeni tarafından tacize ugˆradıgˆını iddia ederek polise başvurduğu belirtildi.

Aynı gün hastane idaresi tarafından da adli sorus¸turmaya ek olarak idari sorus¸turma bas¸latıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya mecralarında yer alan 'Elbistan Devlet Hastanesi'nde bir hastaya cinsel taciz iddiası' konusunda ac¸ıklama yapma gerekliligˆi hasıl olmuştur. Anestezi teknisyeni personel sorus¸turmanın salahiyeti ac¸ısından hastanedeki görevinden uzaklaştırılmıştır. Olayla ilgili Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆı tarafından yürütülen adli süreç ve tarafımızdan yürütülen idari soruşturma süreci devam etmektedir.

Elbistan Devlet Hastanesi olarak tu¨m birimlerimizle Elbistan ve yo¨re halkına hak ettikleri kaliteli sagˆlık hizmetini sunabilmek ic¸in 7/24 bu¨yu¨k bir o¨zveri ile c¸alıs¸maktayız. Yas¸anan bu mu¨nferit olayla ilgili devam eden adli ve idari sorus¸turmalar neticesinde suç tespit edilirse gerekli her cezanın uygulanacagˆından kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini bir kez daha tekrarlamak isteriz."

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:30 Kaynak: AA
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