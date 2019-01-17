Kahramanmaraş'ta Çocuk İzleme Merkezi Açılıyor

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, kentte yeni kurulan Çocuk İzlem Merkezinin yapısı, işleyişi ve yapacağı uygulamalar ile uygulamada yaşanabilecek sorunlara ilişkin bilgilendirme toplantı düzenledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, kentte yeni kurulan Çocuk İzlem Merkezinin yapısı, işleyişi ve yapacağı uygulamalar ile uygulamada yaşanabilecek sorunlara ilişkin bilgilendirme toplantı düzenledi.



Başsavcı Yazıcı, Kahramanmaraş Adliyesindeki Şehit Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun Konferans Salonu'nda, kentte Çocuk İzlem Merkezinin kurulduğunu ve yakın zamanda da açılacağını söyledi.



Çocukların cinsel istismarını önlemek ve cinsel istismar sonrası ikincil örselenmesini asgariye indirmek amacıyla Sağlık Bakanlığı koordinatörlüğünde, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının da paydaş olduğu bir çalışma başlatılarak bir hastane çatısı altında Çocuk İzlem Merkezi kurulduğunu dile getiren Yazıcı, birinci aşamada Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Samsun illerinde merkez kurulum çalışmalarına başlandığını belirtti.



İkinci aşamadaysa söz konusu merkezin 29 Sağlık Hizmet Bölgesi'ne yaygınlaştırılmasının planlandığını ifade eden Yazıcı, Türkiye genelinde 29 ilde 31 Çocuk İzlem Merkezinin hizmet verdiğini, bu kapsamda, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının talepleri, Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğünün yoğun emek ve gayretleriyle Necip Fazıl Şehir Hastanesi kampüsünde oluşturulan Çocuk İzleme Merkezinin şubat ayı içinde faaliyete geçirileceğini söyledi.



İl Sağlık Müdürlüğü personeli psikolog Oya Birsen de merkezin detayları hakkında bilgi verdi.



Toplantıya, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Şeker, Başsavcı Vekili Osman Göğebakan, Baro Başkanı Muhammet Burak Gül, hakim ve savcılar, İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz ile projede yer alan kurumların ilgilileri katıldı.

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