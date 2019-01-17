Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Çocuk Şenliği Başlıyor

Kahramanmaraş'ta Çocuk Şenliği Başlıyor

53 dakika önce

Kahramanmaraşlı çocuklar, yarı yıl tatilinde Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin düzenlediği etkinliklerle gönüllerince eğlenecek.

Kahramanmaraş'ta Çocuk Şenliği Başlıyor, System.String[]
Kahramanmaraşlı çocuklar, yarı yıl tatilinde Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin düzenlediği etkinliklerle gönüllerince eğlenecek.

Çocuklar için çeşitli faaliyetlerle dolu, uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek etkinlikler, 18 ile 27 Ocak tarihleri arasında küçük ziyaretçilere dolu dizgin eğlence yaşatacak.

Çocukların duygusal ve fiziksel gelişimlerine katkı sunacak, eğitici etkinlikler, hergün saat 14.00 ile 19.00 arasında, 30'ar dakikalık seanslar halinde gerçekleşecek.

Etkinliklere, Piazza Club Kart sahibi ailelerin 4 ile 12 yaş grubu çocukları ücretsiz katılım sağlayabilecekler.

Küçük Cadılar, Sihirli İksir Atölyesi, İffaiye Evi, Kahramanlar Okulu, Küçük Pilatlar Uçuyor, Fareli Köyün Baloncusu, Yüz Ressamı, Kukla Atölyesi, Karnaval Maskeleri, Minik Arkeologlar, Endurun Mektebi Fotoğraf Stüdyosu, Pamuk Prenses ve Sihirli Elma etkinlikleri, çocuklara unutamayacakları yarıyıl tatili anıları yaşatacak. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:19 Kaynak: İHA

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