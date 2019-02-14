Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Çöken Ahırdaki 6 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Kahramanmaraş'ta Çöken Ahırdaki 6 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ahırın çökmesi sonucu 6 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kahramanmaraş'ta Çöken Ahırdaki 6 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ahırın çökmesi sonucu 6 küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Hopurlu Mahallesi'nde besicilik yapan Mehmet Sünbül'e ait ahır çöktü.

Ahırdaki 9 küçükbaş hayvanın enkaz altında kaldığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

Ekiplerin çalışması sonucu enkaz altındaki 3 küçük baş hayvan kurtarılırken 6'sı telef oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 07:25 Kaynak: AA

Türkoğlu, Kahramanmaraş, Güncel
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