Kahramanmaraş'ta Çöken Ahırdaki 6 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ahırın çökmesi sonucu 6 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ahırın çökmesi sonucu 6 küçükbaş hayvan telef oldu.



Alınan bilgiye göre, Hopurlu Mahallesi'nde besicilik yapan Mehmet Sünbül'e ait ahır çöktü.



Ahırdaki 9 küçükbaş hayvanın enkaz altında kaldığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.



Ekiplerin çalışması sonucu enkaz altındaki 3 küçük baş hayvan kurtarılırken 6'sı telef oldu.

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