Kahramanmaraş'ta Çöken Ahırdaki 6 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ahırın çökmesi sonucu 6 küçükbaş hayvan telef oldu.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ahırın çökmesi sonucu 6 küçükbaş hayvan telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Hopurlu Mahallesi'nde besicilik yapan Mehmet Sünbül'e ait ahır çöktü.
Ahırdaki 9 küçükbaş hayvanın enkaz altında kaldığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.
Ekiplerin çalışması sonucu enkaz altındaki 3 küçük baş hayvan kurtarılırken 6'sı telef oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 07:25 Kaynak: AA
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