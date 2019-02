Kahramanmaraş'ta Çöken Yol Tehlike Saçıyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde aşırı yağışlar sonrasında yolda çökme meydana geldi.

Oruç Reis Mahallesi'nde bulunan 17. Sokak'ta 1.5 ay önce meydana gelen çökme sonrası yol trafiğe kapatıldı. Şans eseri yolda kimsenin bulunmaması, olası bir can kaybının ve yaralanmanın önüne geçti. Aşırı yağışların çökmeye sebep olduğu düşünülürken, mahalle sakinleri yoldaki çökmeden dolayı tedirgin oluyor.



Mahalle muhtarı Mustafa Altıntaş, bu yolun dolgu yapılarak açıldığını ve yaklaşık 1.5-2 sene ham yol olarak kaldığını belirterek, "O dönem herhangi bir şey olmamıştı. Asfalt yapıldıktan sonra bir iki yere su göllenmiş, su alta vurduğundan dolayı da yolumuz kayma yaptı. Yetkili arkadaşlara durumu söyledik. Şu an ilgileniyorlar ancak henüz bir sonuca varamadık. Yolumuzun tekrardan açılmasını istiyoruz. 1.5 aya yakın oldu yol bu şekilde duruyor" dedi.



25 yıldan beri mahallede oturduğunu söyleyen Ahmet Çarakçı ise, "Belediyemiz bu yolu yaptı, Allah razı olsun ama bu yol uçtu. Buraya bordür çekilmedi. Muhtarım uğraştı ama olmadı. Yetkililerin bu mahalle ile ilgilenmelerini istiyorum" ifadelerine yer verdi.



Mahalle sakinlerinden Zekeriya Bilgiç ise, "Yukarıdan gelen suyu buraya verdiler. Buradan aşağı akınca da yolu uçurdu. Buraya taş döşendi ancak alt tarafı oynak olduğu için hiçbir şey kalmadı. Hepsi gitti. Kış geldi geleli Aralık ayından beri burası böyle. Bir an önce bu yolun yapılmasını istiyoruz. Biz sürekli bu yolu kullanıyorduk. Evlerimizin sağlığı için de bu yolun yapılması gerekiyor" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

