Kahramanmaraş'ta dar gelirliler için yaptırılan 55 konutun kurası çekildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Dulkadiroğlu ilçesinde dar gelirli vatandaşlara yönelik inşa edilen 55 sosyal konut için kura çekimi yapıldı.

Daha önceden konut sahibi olmayan ve dar gelirli ve gelirli ailelere destek amacıyla hayata geçirilen destek projesi kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda kura töreni düzenlendi.

Törende, Genç Osman Mahallesi'nde inşa edilen 55 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi. Noter huzurdaki kura çekimine katılan vatandaşlar heyecan yaşarken kurada ismi çıkanlar mutluluklarını sevdikleriyle paylaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, törende gazetecilere, daha önceden hiç ev sahibi olmayanlar için böyle bir çalışma başlattıklarını belirtti.

Konuyla ilgili oluşturulan komisyonun belirlediği 85 vatandaşın kuraya katıldığını anlatan Güngör, "Bugün gerekli kriterleri sağlayan 85 hemşerimiz geldi. 55 konutumuzu da gördüğünüz gibi kura çekimi yöntemiyle noter huzurunda teslim ediyoruz. Özellikle dar gelirli hemşerilerimiz ilk defa ev sahibi olacaklar. Bu yüzden çok mutluyuz. Konutların fiyatlarını da piyasanın çok çok altında makul bir seviyede belirledik. Ödeme planını da bir kira ödeme planı gibi cazip şekilde ayarladık." diye konuştu.

Hak sahiplerinden Emine Ok da ilk defa ev sahibi olmanın sevincini yaşadığını dile getirdi.