Kahramanmaraş'ta DEAŞ'ın bombacısı ve emiri dahil 20 tutuklama - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarma ekiplerince son 5 ayda yapılan operasyonlarda, 31 terör örgütü DEAŞ üyesi yakalandı. Aralarında örgütün sözde bombacısı ve emirinin de olduğu 20 kişi, mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son aylarda terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptıkları çalışmalarda, önemli operasyonlara imza attı. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın da destek verdiği ekipler, ocak ile mayıs ayları arasındaki dönemde 31 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 11'i adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.