Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik Dulkadiroglu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonunda DEAŞ'a üye olmaktan aranan A.E (27), saklandığı evde gözaltına alındı.

Bakan Selçuk'tan "Okulları açın lütfen, çok sıkıldık evde" çağrısına yanıt: Ben de istiyorum ama adımlarımızı sizleri düşünerek atıyoruz