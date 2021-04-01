Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

01.04.2021 12:59
Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta DEAŞ terör örgütüne üye olmaktan aranan 1 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta DEAŞ terör örgütüne üye olmaktan aranan 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik Dulkadiroglu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonunda DEAŞ'a üye olmaktan aranan A.E (27), saklandığı evde gözaltına alındı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika


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