Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
26.02.2021 08:56
Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri, 2013 ve 2016 yılları arasında Suriye'nin Halep bölgesinde terör örgütü DEAŞ'ın silahlı eylemlerine katılan 3 kişinin, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine yerleştiklerini tespit etti. Ekipler, şahısların bulundukları adreslere operasyon düzenleyerek H.S, M.N. ve A.H'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki sorgulamaları tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
(Halil Ulubey/İHA)
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