Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

18.03.2022 18:35
Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Yürütülen çalışmada, 2013-2016 yılları arasında DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde Suriye'nin çatışma bölgelerinde örgütün silahlı eylemlerine katıldıkları ve daha sonraki yıllarda Türkiye'ye giriş yaparak Kahramanmaraş'ta yaşamaya başladıkları tespit edildi. Olayla ilgili, A.B., H.K. ve M.A. isimli 3 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kahramanmaraş, Terör Örgütü, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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