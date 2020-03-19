Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
6 saat önce
Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı.
Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı.
Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışma başlattı. TEM ekipleri, terör örgüte DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 4 yabancı uyruklu kişiye yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin evlerinde yapılan aramada dijital malzemelere el konuldu.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:06 Kaynak: İHA
Son Dakika Teslim olan PKK'lıdan itiraf: Mehmet Süleymanoğlu İstanbul'da bombalı eylem talimatı aldı Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti 103 suçtan aranan "Binbir surat" lakaplı inşaat mühendisi yakalandı