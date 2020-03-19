Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı (2) - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı (2)
7 saat önce
3'Ü TUTUKLANDIKahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu 4 kişi, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
3'Ü TUTUKLANDI
Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu 4 kişi, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden Y.B., M.D. ve F.D. tutuklanırken, S.H. adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:54 Kaynak: DHA
Son Dakika Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti 103 suçtan aranan "Binbir surat" lakaplı inşaat mühendisi yakalandı Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı