KAHRAMANMARAŞ - DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

22.01.2021 10:37

Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 zanlının Kahramanmaraş ve Gaziantep'te örgüt adına faaliyetlerde bulunduklarını tespit etti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma başlatan ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonla şüphelileri yakaladı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KAHRAMANMARAŞ - DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
KAHRAMANMARAŞ - DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
KAHRAMANMARAŞ - DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
KAHRAMANMARAŞ - DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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