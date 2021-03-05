Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ üyesi olarak silahlı eylemlere katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan İ.K, A.Ş., A.Ş. ve ismi açıklanmayan bir şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlıların 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 Mart'ta Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle terör örgütü DEAŞ yönelik operasyon düzenlen operasyonda 3 kişiyi gözaltına alınmıştı. Ekipler yaptıkları çalışma kapsamında terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla bir şüpheliyi daha yakalamıştı. Adreslerde yapılan aramalarda da bazı dijital materyallerde ele geçirilmişti.