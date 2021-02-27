Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.N. ve A.H. tutuklandı, H.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suriye 'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ üyesi olarak silahlı eylemlere katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.N, A.H. ve H.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

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