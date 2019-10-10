Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta DEAŞ şüpheli 2 kişi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta DEAŞ şüpheli 2 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta DEAŞ şüpheli 2 kişi tutuklandı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta DEAŞ şüpheli 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Afşin ilçesinde jandarma ekipleri, DEAŞ terör örgütü şüphelisi olduğunu tespit ettiği ikametlere baskın düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan A.Z. adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.C. tutuklanarak cezaevine konuldu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Afşin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:55 Kaynak: İHA
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