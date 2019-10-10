Kahramanmaraş'ta DEAŞ şüpheli 2 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Afşin ilçesinde jandarma ekipleri, DEAŞ terör örgütü şüphelisi olduğunu tespit ettiği ikametlere baskın düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan A.Z. adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.C. tutuklanarak cezaevine konuldu. - KAHRAMANMARAŞ