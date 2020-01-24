Kahramanmaraş'ta, DEAŞ ve El-Nusra Cephesi şüphelileri adliyede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta, DEAŞ ve El-Nusra Cephesi şüphelileri adliyede - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta, DEAŞ ve El-Nusra Cephesi şüphelileri adliyede

6 saat önce

KAHRAMANMARAŞ ve Yozgat'ta, jandarma ekiplerince terör örgütleri DEAŞ ve El-Nusra Cephesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta, DEAŞ ve El-Nusra Cephesi şüphelileri adliyede, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ ve Yozgat'ta, jandarma ekiplerince terör örgütleri DEAŞ ve El-Nusra Cephesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Kahramanmaraş Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kahramanmaraş ve Yozgat'ta, terör örgütleri DEAŞ ile El-Nusra Cephesi üyesi olan ve örgüt adına faaliyet yürüten 3 kişi belirlendi. Bir süre takip gerçekleştiren ekipler, salı günü 2 kentte düzenlediği eş zamanlı operasyonla 3 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. İsimleri açıklanmayan şüpheliler, sorguları tamamlandıktan sonra bu sabah adliyeye sevk edildi.


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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:03 Kaynak: DHA
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