Kahramanmaraş'ta, deaş ve el-nusra cephesi şüphelileri adliyede - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta, deaş ve el-nusra cephesi şüphelileri adliyede

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta, DEAŞ ve El-Nusra Cephesi şüphelileri adliyedeKAHRAMANMARAŞ ve Yozgat'ta, jandarma ekiplerince terör örgütleri DEAŞ ve El-Nusra Cephesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta, DEAŞ ve El-Nusra Cephesi şüphelileri adliyede

KAHRAMANMARAŞ ve Yozgat'ta, jandarma ekiplerince terör örgütleri DEAŞ ve El-Nusra Cephesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Kahramanmaraş Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kahramanmaraş ve Yozgat'ta, terör örgütleri DEAŞ ile El-Nusra Cephesi üyesi olan ve örgüt adına faaliyet yürüten 3 kişi belirlendi. Bir süre takip gerçekleştiren ekipler, salı günü 2 kentte düzenlediği eş zamanlı operasyonla 3 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. İsimleri açıklanmayan şüpheliler, sorguları tamamlandıktan sonra bu sabah adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta, deaş ve el-nusra cephesi şüphelileri adliyede

Kahramanmaraş, Jandarma, El Nusra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:07 Kaynak: DHA
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