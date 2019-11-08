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Kahramanmaraş'ta dedikodu cinayeti

7 saat önce

Kahramanmaraş'ta eşi hakkında dedikodu yaptığı iddiasıyla bir kişi, saldırıya uğradığı 4 kişi tarafından dövülerek öldürüldü.

Kahramanmaraş'ta dedikodu cinayeti, System.String[]

Kahramanmaraş'ta eşi hakkında dedikodu yaptığı iddiasıyla bir kişi, saldırıya uğradığı 4 kişi tarafından dövülerek öldürüldü.


Olay, Onikişubat ilçesi Hartlap Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Y.V.'nin eşi hakkında dedikodu yaptığı iddiasıyla H.E., 4 kişi tarafından araçla anılarak ormanlık alanda darp edildi. Aldığı darbeler sonucu bayılan H.E., aynı mahallede bulunan mezarlık duvarında vatandaşlar tarafından bulundu. Olay yerine çağrılan ambulansla özel bir hastaneye sevk edilen H.E., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olay sonrası kaçan Y.V., A.V., A.N. ve M.G. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İlk ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, tutuklanarak cezaevine konuldu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Onikişubat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:26 Kaynak: İHA
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