Kahramanmaraş'ta Demir Çağı'na ait heykelcik ele geçirildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta Demir Çağı dönemine ait bir heykelcik ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık ilçesi Eğrice Mahallesi'nde H.Y. (35) isimli şahsın tarihi değeri olan bir heykelciği satmak istediği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler tarafından takip edilen H.Y'nin aracı durdurularak arandı. Yapılan aramada, Demir Çağı dönemine ait olduğu tespit edilen bir heykelcik ele geçirildi. H.Y. hakkında yasal işlem başlatıldı.

(Halil Ulubey/İHA)