Kahramanmaraş'ta demir parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı - Son Dakika

Dernek Başkanı Uğur Dumlupınar ve üyeleri, sahaya gelerek demir parmaklığı kurtarma aracına bağlanan halatla aralayarak karın bölgesinden sıkışan köpeği bulunduğu yerden çıkardı.

Alınan bilgiye göre, Orhangazi Mahallesi'ndeki futbol sahasının kapısında bulunan demir parmaklıklara bir köpeğin sıkıştığını gören çevredekiler, durumu ELKUD ekiplerine bildirdi.

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