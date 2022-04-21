KAHRAMANMARAŞ - Depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - Depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

21.04.2022 00:09

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde evin yanındaki depoda çıkan yangın hasara neden oldu.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde evin yanındaki depoda çıkan yangın hasara neden oldu.

Mağaralı Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevlerin, deponun çevresindeki evlere sıçramaması için mücadele etti.

Ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında depodaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

KAHRAMANMARAŞ - Depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
KAHRAMANMARAŞ - Depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
KAHRAMANMARAŞ - Depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
KAHRAMANMARAŞ - Depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
KAHRAMANMARAŞ - Depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
KAHRAMANMARAŞ - Depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
KAHRAMANMARAŞ - Depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
KAHRAMANMARAŞ - Depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
KAHRAMANMARAŞ - Depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - Depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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