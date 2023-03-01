Fay yardı geçti: Devasa göçük ve yarıklar böyle görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Fay yardı geçti: Devasa göçük ve yarıklar böyle görüntülendi

01.03.2023 20:17

Fay yardı geçti: Devasa göçük ve yarıklar böyle görüntülendi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi sınırlarında arazide fay hattının başlangıç noktası olarak değerlendirilen bölgede oluşan devasa göçük ve yarıklar asrın felaketini gözler önüne serdi Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin Afşin...

Fay yardı geçti: Devasa göçük ve yarıklar böyle görüntülendi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi sınırlarında arazide fay hattının başlangıç noktası olarak değerlendirilen bölgede oluşan devasa göçük ve yarıklar asrın felaketini gözler önüne serdi
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin Afşin ilçesi sınırlarında fay hattının başlangıç noktası olarak değerlendirilen bir arazide oluşturduğu devasa göçük ve yarıklar dron ile görüntülendi. Görüntüler depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinin doğaya verdiği zarar da her geçen gün ortaya çıkmaya devam ediyor. Özellikle ikinci depremin merkez üssü Elbistan ilçesine komşu Afşin ilçesi kırsalında Kuşkayası ile Karagöz mahalleri arasındaki arazideki görüntü görenleri endişelendirdi. Fay hattı kırsal bölgedeki arazide hem devasa göçük oluşturdu, hem de derin yarıklar ortaya çıkardı. Bölgedeki göçük ve yarıklar hem yarış hem de normal dron ile görüntülendi. Görüntüler asrın felaketini de bir kez daha gözler önüne serdi."Fay hattının başlangıç noktasındayız"İHA muhabirine bilgi veren bölgedeki Karagöz Mahallesinin muhtarı Bedri Arslaner, "6 Şubat'taki asrın felaketinin fay hattının başlangıç noktasındayız. Karagöz mahallesinin sınırlarının içerisinde Afşinimizi bu hale getirdi. Ülkemize ve milletimize çok çok geçmiş olsun. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Kahramanmaraş, Afşin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fay yardı geçti: Devasa göçük ve yarıklar böyle görüntülendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:54 "Omuz omuza" kampanyasına bağlanan Mbappe söylediği sözlerle Türkiye'nin kalbini fethetti
20:00 Malatya'da depremde ağır hasan alan binanın birinci katı yere gömüldü
20:37 Depremzedeler için düzenlenen "Omuz omuza" kampanyası başladı! TFF'nin rekor bağışıyla açılış yapıldı
20:35 Ortaylı'nın övdüğü Naci Görür'den Celal Şengör paylaşımı: Onunla kıyaslanmak beni onore etti
20:13 Son Dakika: Spor Toto Süper Lig maçları iki hafta şifresiz olarak yayınlanacak
19:44 Olay iddia! "Hükümet istifa" tezahüratı yapan taraftarlara ceza
18:21 Yunanistan'daki tren kazasının ardından Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Karamanlis istifa etti
18:28 Tuzla'da yaşanan kaçırılma olayında gerçek ortaya çıktı! Mağdur adamın yanındaki kadın işbirlikçiymiş
18:34 Elinde bıçakla yarı çıplak caddeye çıktı, kimse ne olduğunu anlayamadı
18:46 Icardi'nin Wanda ile cesur yatak pozundan sonra Simge'den manidar paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2023 22:10:02. #1.12#
SON DAKİKA: Fay yardı geçti: Devasa göçük ve yarıklar böyle görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement