Kahramanmaraş'ta deprem riski taşıyan meslek yüksekokulları taşındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta deprem riski taşıyan meslek yüksekokulları taşındı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta deprem riski taşıyan meslek yüksekokulları taşındı

6 saat önce

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Teknik Bilimler ve Sosyal Bilimler meslek yüksekokulları binaları, deprem riski taşıdığı gerekçesiyle merkez kampüsüne taşındı.

Kahramanmaraş'ta deprem riski taşıyan meslek yüksekokulları taşındı, System.String[]

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Teknik Bilimler ve Sosyal Bilimler meslek yüksekokulları binaları, deprem riski taşıdığı gerekçesiyle merkez kampüsüne taşındı.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, rektörlükte gazetecilere yaptığı açıklamada, Karacasu yerleşkesindeki binaların "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" öncesinde inşa edildiğini söyledi.

Karacasu yerleşkesinin de bu riskten etkilenme ihtimalinin bulunduğunu ifade eden Can, göreve başladıkları günden itibaren bu konuda azami hassasiyet gösterdiklerini vurguladı.

Konuyla ilgili hükümetin gereken her türlü desteği verdiğini dile getiren Can, 2020-2021 döneminde bölgeye yatırımın yapılacağını aktardı.

Can, öğrencilerin eğitimlerini en sıhhatli şekilde tamamlamaları için gayret ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Karacasu yerleşkemizde bulunan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuz ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulumuzla ilgili ihale işlemleri tamamlandıktan sonra Avşar yerleşkemizde yeni binalarımızın temelleri atılacak. İnşaatlarımızın tamamlanma süreci içerisinde ise öğrencilerimiz eğitimlerini Avşar yerleşkemizde sürdürecek. Karacasu yerleşkemizde deprem riski minimum düzeyde olan tek katlı prefabrik yapılarda atölye dersleri gören birkaç bölüm ve program haricinde tüm bölümleri Avşar yerleşkemize taşımış bulunmaktayız. Dolayısıyla riskli binalarda eğitim-öğretim faaliyetleri durdurulmuştur."

Açıklamanın ardından, Karacasu kampüsünde eğitim gören bir grup öğrenci Rektör Prof. Dr. Can'a teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

Teknik Bilimler ve Sosyal Bilimler meslek yüksekokullarındaki bazı öğrenciler, 18 Şubat'ta eğitim gördükleri binaların depreme karşı risk taşıdığı iddiasıyla kampüs önünde eylem yapmıştı.

Sütçü İmam Üniversitesi, Karacasu, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Putin-Erdoğan görüşmesi öncesi Moskova'da güvenlik önlemleri arttırıldı
CHP'li Engin Özkoç'un TBMM'deki kavgadan hemen önce yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı Babanın oğlunu öldürdüğü cinayetin altından borç meselesi çıktı Trump'ın en büyük rakibi Michael Bloomberg başkanlık yarışından çekildi

Son Dakika Haberleri
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor
19:33 Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak!
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 20:27:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş'ta deprem riski taşıyan meslek yüksekokulları taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]