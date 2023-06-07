6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremde Ebrar Sitesinde yıkılan ve çok sayıda vefatın gerçekleştiği binaların müteahhitlerinden biri olan şüpheli Tevfik T. gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.
Savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen müteahhit, nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Depremlerde yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden A.D. de 16 Şubat'ta tutuklanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'taki deprem felaketinde yüzlerce kişinin ölümüne sebep olan Ebrar Sitesi müteahhidi tutuklandı - Son Dakika