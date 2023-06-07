Kahramanmaraş'taki deprem felaketinde yüzlerce kişinin ölümüne sebep olan Ebrar Sitesi müteahhidi tutuklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'taki deprem felaketinde yüzlerce kişinin ölümüne sebep olan Ebrar Sitesi müteahhidi tutuklandı

07.06.2023 16:36

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yüzlerce kişiye mezar olan Ebrar Sitesi'nin müteahhidi Tevfik Tepebaşı tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremde Ebrar Sitesinde yıkılan ve çok sayıda vefatın gerçekleştiği binaların müteahhitlerinden biri olan şüpheli Tevfik T. gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen müteahhit, nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

DİĞER MÜTEAHHİT DE CEZAEVİNDE

Depremlerde yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden A.D. de 16 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'taki deprem felaketinde yüzlerce kişinin ölümüne sebep olan Ebrar Sitesi müteahhidi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'taki deprem felaketinde yüzlerce kişinin ölümüne sebep olan Ebrar Sitesi müteahhidi tutuklandı - Son Dakika
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