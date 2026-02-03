Kahramanmaraş'ta Depremzedeler Yeniden İnşa Ediyor

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından başlatılan yeniden inşa çalışmalarında, afetten doğrudan etkilenen mimar ve mühendisler aktif görev üstlendi.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma yol açtığı kentte, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. koordinesinde yürütülen projelerde görev alan depremzede mimar ve mühendisler, kentin ticari merkezlerinde yükselen 2 bin 677 iş yerinin hayata geçirilmesinde rol aldı.

Depremde evlerini ve yakınlarını kaybeden mimar ve mühendisler, bir yandan mesleklerini icra ederken, diğer yandan da yaşadıkları kentin yeniden ayağa kaldırılmasına katkı sunmanın sorumluluğunu üstlendi.

Trabzon Caddesi, Azerbaycan Bulvarı ve Anka Konutları başta olmak üzere bu bölgeler kentin ticari hayatının merkezinde yeniden yer alacak.

Deprem sonrası kendi şehirlerinin imarında görev alan mimar ve mühendisler tarafından, kent merkezinde 2 bin 570, Anka Konutları bölgesinde ise 107 iş yeri inşa edildi.

Emlak Konut GYO'nun projelerinde görev alan makine mühendisi Rüveyda Söker, AA muhabirine, 6 Şubat sabahı şiddetli bir sarsıntıyla uyandıklarını ve aile bireylerinin yardımıyla evden çıktıklarını söyledi.

Çarşıya indiklerinde büyük bir yıkımla karşılaştıklarını dile getiren Söker, depremde yakınlarını ve ilkokul arkadaşını kaybettiğini ifade etti.

Kahramanmaraşlı olarak kentin yeniden inşasında görev almanın kendisi için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu dile getiren Söker, şöyle konuştu:

"Biz yıkılan şehrimizin hayatta kalan çocuklarıyız. Geleceğimizi inşa etmek için çabalıyoruz. Vatandaşlarımıza sıcak bir yuva kurabilmek için 7/24 çalışıyoruz. Bunu kaliteli ve özverili bir şekilde Emlak Konut bünyesinde yapmaktayız. Her şeyden önce bir Kahramanmaraşlı olarak bu şehrin inşasında görev almak, insanlarımızın ihtiyacı olan konutların yanı sıra işyerlerinin yeniden yapılmasında emeklerimin bulunması benim için ayrı bir gurur."

Esnafın konteyner iş yerlerinden kalıcı alanlara taşınmasının en önemli hedefleri arasında olduğunu vurgulayan Söker, "Depremin üçüncü yılındayız ve kısa sürede esnaflarımızın işyerleri ve konutlarının anahtar teslimini yaptık. Bunu Emlak Konut bünyesinde başarmak benim için çok değerli. Bu deprem sadece 1 şehirde değil 11 şehirde oldu. O yüzden buraları yeniden yapılandırmak, ayağa kaldırmak çok önemliydi. Bunun bir parçası olmak beni mutlu ediyor." diye konuştu.

Mimar Nuh Eren Sağır da kendi memleketinin ihyası ve inşası için depremi yaşadığı kentte görev aldığını dile getirdi.

Kontrolör olarak görev yaptığını anlatan Sağır, depremzedelerin en güvenli ve kaliteli yapılara kavuşması için titizlikle çalıştıklarını belirtti.

Trabzon Caddesi'nin deprem öncesinde kentin ticaret merkezi olduğunu anımsatan Sağır, şu ifadeleri kullandı:

"Eskiden (depremden önce) hatırlıyorum Trabzon Caddesi çok kalabalık olurdu, ticaretin kalbiydi burası. Bizler de alışveriş için buraya gelirdik. Buraların eskisi gibi olacağını görmek, aynı canlılığa kavuşmasını görecek olmak bizim için büyük bir gurur. Bunu da Emlak Konut aracılığıyla hızlı ve güvenli bir şekilde başardık. İnşallah en kısa sürede buralarda yerleşimleri sağlayacağız. Burası eskisi gibi cıvıl cıvıl, dolu bir hal alacak. Depremzede bir birey olarak buranın yeniden ayağa kalkmasına katkı vermek bende hem bir görev hem de büyük bir sorumluluk bilinci oluşturdu. Bunda katkımın olması benim için ayrı bir gurur."

İnşaat mühendisi Osman Fatih Narlıoğlu ise şehrin yeniden ayağa kaldırılmasında ve insanların güvenli yapılara kavuşturulmasında görev aldığı için mutlu olduğunu vurguladı.